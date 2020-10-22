Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 481,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 481,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 481,30 liradan, 3 bin 170 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 191 liradan, 438,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 442,75 liradan, 3 bin 98 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 118 liradan, bin 549 liradan alınan Yarım Ziynet bin 559 liradan ve 774 liradan alınan Çeyrek Ziynet 779 liradan satılıyor.

(İHA)