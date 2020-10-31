Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 505,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 505 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 505,20 liradan, 3 bin 324 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 345 liradan, 461 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 466 liradan, 3 bin 243 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 263 liradan, bin 647 liradan alınan Yarım Ziynet bin 657 liradan ve 819 liradan alınan Çeyrek Ziynet 824 liradan satıldı. - İSTANBUL