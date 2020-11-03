Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 516,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 516,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 516,70 liradan, 3 bin 404 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 425 liradan, 471 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 475 liradan, 3 bin 327 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 347 liradan, bin 663 liradan alınan Yarım Ziynet bin 673 liradan ve 832 liradan alınan Çeyrek Ziynet 837 liradan satılıyor.

(İHA)