Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 517,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 517,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 517,70 liradan, 3 bin 410 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 431 liradan, 472 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 476 liradan, 3 bin 333 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 353 liradan, bin 666 liradan alınan Yarım Ziynet bin 676 liradan ve 833 liradan alınan Çeyrek Ziynet 838 liradan satılıyor. - İSTANBUL