Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 532,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 532 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 532,20 liradan, 3 bin 506 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 527 liradan, 485 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 489 liradan, 3 bin 426 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 436 liradan, bin 713 liradan alınan Yarım Ziynet bin 723 liradan ve 857 liradan alınan Çeyrek Ziynet 862 liradan satılıyor.

(İHA)