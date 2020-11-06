Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları

06.11.2020 13:02
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 532,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 532,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 532 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 532,20 liradan, 3 bin 506 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 527 liradan, 485 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 489 liradan, 3 bin 426 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 436 liradan, bin 713 liradan alınan Yarım Ziynet bin 723 liradan ve 857 liradan alınan Çeyrek Ziynet 862 liradan satılıyor.

(İHA)

Serbest piyasada altın fiyatları

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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