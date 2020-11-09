Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 492,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 492,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 492,50 liradan,3 bin 244 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 265 liradan, 449 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 453 liradan, 3 bin 170 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 190 liradan, bin 585 liradan alınan Yarım Ziynet bin 595 liradan ve 793 liradan alınan Çeyrek Ziynet 798 liradan satıldı. - İSTANBUL