Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 499 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 498,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 499 liradan, 3 bin 287 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 308 liradan, 455 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 459 liradan, 3 bin 212 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 232 liradan, bin 606 liradan alınan Yarım Ziynet bin 616 liradan ve 803 liradan alınan Çeyrek Ziynet 808 liradan satılıyor.

(İHA)