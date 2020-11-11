Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 487,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 487 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 487,20 liradan, 3 bin 210 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 231 liradan, 444,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 448,20 liradan, 3 bin 136 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 156 liradan, bin 568 liradan alınan Yarım Ziynet bin 578 liradan ve 784 liradan alınan Çeyrek Ziynet 789 liradan satılıyor.

(İHA)