Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 462 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 462,20 liradan, 3 bin 46 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 67 liradan, 421,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425,30 liradan, 2 bin 977 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 997 liradan, bin 488 liradan alınan Yarım Ziynet bin 498 liradan ve 744 liradan alınan Çeyrek Ziynet 749 liradan satılıyor. - İSTANBUL