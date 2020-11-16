Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları

16.11.2020 12:58
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 466,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 466,70 liradan, 3 bin 74 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 95 liradan, 425,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429,50 liradan, 3 bin 4 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 24 liradan, bin 502 liradan alınan Yarım Ziynet bin 512 liradan ve 751 liradan alınan Çeyrek Ziynet 756 liradan satılıyor.

-İHA-

Serbest piyasada altın fiyatları

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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