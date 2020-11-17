Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 466,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 466,70 liradan, 3 bin 74 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 95 liradan, 425,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429,50 liradan, 3 bin 4 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 24 liradan, bin 502 liradan alınan Yarım Ziynet bin 512 liradan ve 751 liradan alınan Çeyrek Ziynet 756 liradan satılıyor. - İSTANBUL