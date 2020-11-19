Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 459,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 459 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 459,20 liradan, 3 bin 25 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 46 liradan, 419 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 423 liradan, 2 bin 956 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 976 liradan, bin 478 liradan alınan Yarım Ziynet bin 488 liradan ve 739 liradan alınan Çeyrek Ziynet 744 liradan satılıyor.

(İHA)