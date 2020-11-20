Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,30 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 456,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 456,30 liradan, 3 bin 5 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 26 liradan, 416 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 420 liradan, 2 bin 937 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 957 liradan, bin 465 liradan alınan Yarım Ziynet bin 475 liradan ve 733 liradan alınan Çeyrek Ziynet 738 liradan satılıyor.
(İHA)
- Kaynak: İHA
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