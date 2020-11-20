Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,30 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,30 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 456,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 456,30 liradan, 3 bin 5 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 26 liradan, 416 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 420 liradan, 2 bin 937 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 957 liradan, bin 465 liradan alınan Yarım Ziynet bin 475 liradan ve 733 liradan alınan Çeyrek Ziynet 738 liradan satılıyor. (İHA)

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