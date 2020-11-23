Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 468,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 468,70 liradan, 3 bin 87 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 108 liradan, 427,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 431,30 liradan, 3 bin 17 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 37 liradan, bin 508 liradan alınan Yarım Ziynet bin 518 liradan ve 754 liradan alınan Çeyrek Ziynet 759 liradan satılıyor.

-İHA-