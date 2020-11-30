Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 445,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 445,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 445,40 liradan, 2 bin 935 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 956 liradan, 406,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 410,25 liradan, 2 bin 868 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 888 liradan, bin 434 liradan alınan Yarım Ziynet bin 444 liradan ve 717 liradan alınan Çeyrek Ziynet 722 liradan satılıyor.

(İHA)