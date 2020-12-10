Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 462,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 462,80 liradan, 3 bin 49 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 70 liradan, 422 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 426 liradan, 2 bin 980 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin liradan, bin 490 liradan alınan Yarım Ziynet bin 500 liradan ve 745 liradan alınan Çeyrek Ziynet 750 liradan satılıyor.

(İHA)