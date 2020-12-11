Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 471,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 471,40 liradan, 3 bin 105 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 126 liradan, 430 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 434 liradan, 3 bin 35 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 55 liradan, bin 518 liradan alınan Yarım Ziynet bin 528 liradan ve 759 liradan alınan Çeyrek Ziynet 764 liradan satılıyor.

(İHA)