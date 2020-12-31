Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 442,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 442 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 442,20 liradan, 2 bin 913 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 934 liradan, 403 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 407 liradan, 2 bin 846 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 866 liradan, bin 423 liradan alınan Yarım Ziynet bin 433 liradan ve 712 liradan alınan Çeyrek Ziynet 717 liradan satılıyor. - İSTANBUL