Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 448,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 448 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 448,20 liradan, 2 bin 952 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 973 liradan, 408,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 412,60 liradan, 2 bin 885 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 905 liradan, bin 443 liradan alınan Yarım Ziynet bin 453 liradan ve 721 liradan alınan Çeyrek Ziynet 726 liradan satılıyor.

-İHA-