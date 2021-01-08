Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 452,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 452 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 452,20 liradan, 2 bin 979 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin liradan, 412,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 416,25 liradan, 2 bin 911 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 931 liradan, bin 455 liradan alınan Yarım Ziynet bin 465 liradan ve 728 liradan alınan Çeyrek Ziynet 733 liradan satıldı. - İSTANBUL