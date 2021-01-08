Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 449,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 449 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 449,20 liradan, 2 bin 959 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 980 liradan, 409,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 413,50 liradan, 2 bin 891 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 911 liradan, bin 446 liradan alınan Yarım Ziynet bin 456 liradan ve 723 liradan alınan Çeyrek Ziynet 728 liradan satılıyor.

(İHA)