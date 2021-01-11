Serbest piyasada altın fiyatları
11.01.2021 13:36
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 443,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 443,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 443 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 443,20 liradan, 2 bin 919 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 940 liradan, 404 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 408 liradan, 2 bin 853 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 873 liradan, bin 426 liradan alınan Yarım Ziynet bin 436 liradan ve 713 liradan alınan Çeyrek Ziynet 718 liradan satılıyor.
(İHA)
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