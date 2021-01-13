Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 441,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 441,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 441,80 liradan, 2 bin 910 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 931 liradan, 402,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 406,80 liradan, 2 bin 844 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 864 liradan, bin 422 liradan alınan Yarım Ziynet bin 432 liradan ve 711 liradan alınan Çeyrek Ziynet 716 liradan satılıyor.

(İHA)