Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 440,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 440,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 440,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 440,50 liradan, 2 bin 902 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 923 liradan, 401,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 405,50 liradan, 2 bin 836 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 856 liradan, bin 418 liradan alınan Yarım Ziynet bin 428 liradan ve 709 liradan alınan Çeyrek Ziynet 714 liradan satılıyor. (İHA)

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