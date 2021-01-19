Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları
19.01.2021 12:57
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 440,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 440,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 440 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 440,20 liradan, 2 bin 900 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 921 liradan, 401 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 405 liradan, 2 bin 834 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 854 liradan, bin 417 liradan alınan Yarım Ziynet bin 427 liradan ve 709 liradan alınan Çeyrek Ziynet 714 liradan satılıyor.
-İHA-
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