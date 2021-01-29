Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 434,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 434,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 434,60 liradan, 2 bin 863 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 884 liradan, 396 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 400 liradan, 2 bin 798 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 818 liradan, bin 400 liradan alınan Yarım Ziynet bin 410 liradan ve 700 liradan alınan Çeyrek Ziynet 705 liradan satılıyor.

-İHA-