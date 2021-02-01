Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 431,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 431 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 431,20 liradan, 2 bin 840 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 861 liradan, 393 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 397 liradan, 2 bin 776 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 796 liradan, bin 338 liradan alınan Yarım Ziynet bin 398 liradan ve 694 liradan alınan Çeyrek Ziynet 699 liradan satılıyor.

-İHA-