Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 421,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 421,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 421,90 liradan, 2 bin 779 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 800 liradan, 395 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 389 liradan, 2 bin 716 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 736 liradan, bin 358 liradan alınan Yarım Ziynet bin 368 liradan ve 679 liradan alınan Çeyrek Ziynet 684 liradan satılıyor.

(İHA)