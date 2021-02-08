Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 412,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 412,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 412,90 liradan, 2 bin 720 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 741 liradan, 376,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 380,50 liradan, 2 bin 658 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 678 liradan, bin 329 liradan alınan Yarım Ziynet bin 339 liradan ve 665 liradan alınan Çeyrek Ziynet 670 liradan satılıyor.

-İHA-