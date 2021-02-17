Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 400,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 400 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 400,20 liradan, 2 bin 636 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 657 liradan, 365 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 369 liradan, 2 bin 576 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 596 liradan, bin 288 liradan alınan Yarım Ziynet bin 298 liradan ve 644 liradan alınan Çeyrek Ziynet 649 liradan satılıyor. - İSTANBUL