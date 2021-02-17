Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 398,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 398 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 398,20 liradan, 2 bin 623 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 644 liradan, 363 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 367 liradan, 2 bin 563 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 583 liradan, bin 282 liradan alınan Yarım Ziynet bin 292 liradan ve 641 liradan alınan Çeyrek Ziynet 642 liradan satıldı.

(İHA)