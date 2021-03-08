Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 417,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 417,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 417,90 liradan, 2 bin 753 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 774 liradan, 381 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 385 liradan, 2 bin 690 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 710 liradan, bin 345 liradan alınan Yarım Ziynet bin 355 liradan ve 673 liradan alınan Çeyrek Ziynet 678 liradan satıldı.

(İHA)