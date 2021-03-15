Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 419,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 419 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 419,20 liradan, 2 bin 761 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 782 liradan, 382 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 386 liradan, 2 bin 698 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 718 liradan, bin 349 liradan alınan Yarım Ziynet bin 359 liradan ve 675 liradan alınan Çeyrek Ziynet 680 liradan satılıyor.

(İHA)