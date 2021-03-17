Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları

17.03.2021 13:43
Serbest piyasada altın fiyatları, System.String[]

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 418,60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 418,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 418,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 418,60 liradan, 2 bin 757 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 778 liradan, 381,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 385,60 liradan, 2 bin 694 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 714 liradan, bin 347 liradan alınan Yarım Ziynet bin 357 liradan ve 673 liradan alınan Çeyrek Ziynet 678 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Serbest piyasada altın fiyatları

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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