Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 450,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 450,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 450,70 liradan, 2 bin 970 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 991 liradan, 411 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 415 liradan, 2 bin 901 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 921 liradan, bin 451 liradan alınan Yarım Ziynet bin 461 liradan ve 725 liradan alınan Çeyrek Ziynet 730 liradan satılıyor.

(İHA)