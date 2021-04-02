Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 447,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 447 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 447,20 liradan, 2 bin 946 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 967 liradan, 408 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 412 liradan, 2 bin 879 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 899 liradan, bin 440 liradan alınan Yarım Ziynet bin 450 liradan ve 720 liradan alınan Çeyrek Ziynet 725 liradan satılıyor. - İSTANBUL