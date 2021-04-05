Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 450,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 450 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 450,20 liradan, 2 bin 966 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 987 liradan, 411 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 415 liradan, 2 bin 889 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 918 liradan, bin 449 liradan alınan Yarım Ziynet bin 459 liradan ve 725 liradan alınan Çeyrek Ziynet 730 liradan satıldı. - İSTANBUL