Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 453,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 453,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 453,50 liradan, 2 bin 987 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 8 liradan, 413,5 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 417,5 liradan, 2 bin 919 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 939 liradan, bin 460 liradan alınan Yarım Ziynet bin 470 liradan ve 730 liradan alınan Çeyrek Ziynet 735 liradan satılıyor.

-İHA-