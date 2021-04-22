Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 476,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 476 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 476,20 liradan, 3 bin 137 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 158 liradan, 434 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 438 liradan, 3 bin 66 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 86 liradan, bin 533 liradan alınan Yarım Ziynet bin 543 liradan ve 767 liradan alınan Çeyrek Ziynet 772 liradan satılıyor.

(İHA)