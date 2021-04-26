Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 475,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 475 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 475,20 liradan, 3 bin 130 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 151 liradan, 433,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 437,20 liradan, 3 bin 59 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 79 liradan, bin 530 liradan alınan Yarım Ziynet bin 540 liradan ve 765 liradan alınan Çeyrek Ziynet 770 liradan satılıyor.

(İHA)