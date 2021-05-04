Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 473,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 473,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 473,40 liradan, 3 bin 119 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 140 liradan, 432 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 436 liradan, 3 bin 48 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 68 liradan, bin 524 liradan alınan Yarım Ziynet bin 534 liradan ve 762 liradan alınan Çeyrek Ziynet 767 liradan satılıyor. - İSTANBUL