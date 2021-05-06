Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 478,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 478,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 478,70 liradan, 3 bin 154 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 175 liradan, 437 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 441 liradan, 3 bin 82 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 102 liradan, bin 541 liradan alınan Yarım Ziynet bin 551 liradan ve 771 liradan alınan Çeyrek Ziynet 776 liradan satılıyor. - İSTANBUL