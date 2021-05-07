Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 484,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 484 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 484,20 liradan, 3 bin 190 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 211 liradan, 442 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 446 liradan, 3 bin 117 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 137 liradan, bin 559 liradan alınan Yarım Ziynet bin 569 liradan ve 780 liradan alınan Çeyrek Ziynet 785 liradan satılıyor.

(İHA)