Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 490 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 489,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 490 liradan, 3 bin 228 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 249 liradan, 447 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 451 liradan, 3 bin 155 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 175 liradan, bin 578 liradan alınan Yarım Ziynet bin 588 liradan ve 789 liradan alınan Çeyrek Ziynet 794 liradan satılıyor. - İSTANBUL