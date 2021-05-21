Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 505,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 505,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 505,40 liradan, 3 bin 329 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 350 liradan, 460,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 464,75 liradan, 3 bin 253 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 273 liradan, bin 627 liradan alınan Yarım Ziynet bin 637 liradan ve 813 liradan alınan Çeyrek Ziynet 818 liradan satılıyor.

(İHA)