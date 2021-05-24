Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 507,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 507 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 507,20 liradan, 3 bin 341 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 362 liradan, 462,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 466,40 liradan, 3 bin 265 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 285 liradan, bin 633 liradan alınan Yarım Ziynet bin 643 liradan ve 816 liradan alınan Çeyrek Ziynet 821 liradan satılıyor.

-İHA-