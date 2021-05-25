Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 508,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 508,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 508,80 liradan, 3 bin 352 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 373 liradan, 464 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 468 liradan, 3 bin 275 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 295 liradan, bin 638 liradan alınan Yarım Ziynet bin 648 liradan ve 819 liradan alınan Çeyrek Ziynet 824 liradan satılıyor. - İSTANBUL