Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları

25.05.2021 13:02
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 508,80 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 508,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 508,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 508,80 liradan, 3 bin 352 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 373 liradan, 464 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 468 liradan, 3 bin 275 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 295 liradan, bin 638 liradan alınan Yarım Ziynet bin 648 liradan ve 819 liradan alınan Çeyrek Ziynet 824 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Serbest piyasada altın fiyatları

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika


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