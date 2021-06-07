Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 521,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 521,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 521,40 liradan, 3 bin 435 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 456 liradan, 476 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 480 liradan, 3 bin 357 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 777 liradan, bin 679 liradan alınan Yarım Ziynet bin 689 liradan ve 840 liradan alınan Çeyrek Ziynet 845 liradan satılıyor. - İSTANBUL