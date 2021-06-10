Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 515,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 515,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 515,80 liradan, 3 bin 405 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 426 liradan, 472 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 476 liradan, 3 bin 327 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 347 liradan, bin 664 liradan alınan Yarım Ziynet bin 674 liradan ve 832 liradan alınan Çeyrek Ziynet 837 liradan satılıyor.

(İHA)