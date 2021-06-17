Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 509,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 509 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 509,20 liradan, 3 bin 354 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 375 liradan, 464,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 468,20 liradan, 3 bin 278 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 298 liradan, bin 639 liradan alınan Yarım Ziynet bin 649 liradan ve 820 liradan alınan Çeyrek Ziynet 825 liradan satılıyor. - İSTANBUL